Лидер посева Тим вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, Феррер выбыл

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Доминик ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Испанец Давид Феррер (WC) проиграл соотечественнику Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 6:3, 6:7 (9:11), 3:6. Во втором сете Давид не реализовал два матчбола.

Следующим соперником Альберта будет аргентинец Диего Шварцман (4), победивший словенца Аляжа Бедене со счётом 6:4, 2:6, 6:2.