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Лидер посева Тим вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, Феррер выбыл

Лидер посева Тим вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе, Феррер выбыл
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) под первым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Доминик ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с уругвайцем Пабло Куэвасом.

Испанец Давид Феррер (WC) проиграл соотечественнику Альберту Рамос-Виньоласу со счётом 6:3, 6:7 (9:11), 3:6. Во втором сете Давид не реализовал два матчбола.

Следующим соперником Альберта будет аргентинец Диего Шварцман (4), победивший словенца Аляжа Бедене со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

15 февраля 2019 года, пятница. 01:00 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
8
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
Максимильян Мартерер
85
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
14 февраля 2019 года, четверг. 22:00 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
96
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
2 : 1
Давид Феррер
149
Испания
Давид Феррер
Д. Феррер
1 2 3
           
3 7 11 6
6 6 9 3
           
15 февраля 2019 года, пятница. 03:30 МСК
Буэнос-Айрес. 2-й круг
Матч окончен
Диего Шварцман
19
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
2 : 1
Аляж Бедене
57
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 2 3
           
6 2 6
4 6 2
           
Второй сеяный Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе
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