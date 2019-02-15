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Нисикори: я точно сыграл лучше, чем в первом круге

Нисикори: я точно сыграл лучше, чем в первом круге
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под первым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В матче второго круга он в двух партиях обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса — 6:1, 6:4.

«Для меня всё сложилось достаточно удачно. Я точно сыграл лучше, чем в первом круге. Мне было нелегко, но я отлично справился», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATPтура.

В следующем матче Нисикори сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.

Нисикори уверенно обыграл Гулбиса и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме
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