Нисикори: я точно сыграл лучше, чем в первом круге

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Роттердаме (Нидерланды) под первым номером, поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В матче второго круга он в двух партиях обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса — 6:1, 6:4.

«Для меня всё сложилось достаточно удачно. Я точно сыграл лучше, чем в первом круге. Мне было нелегко, но я отлично справился», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATPтура.

В следующем матче Нисикори сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Действующим победителем соревнований в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии. В этом году Федерер пропускает турнир.