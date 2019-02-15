Опелка: очень разочарован тем, как играл на задней линии

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу над представителем Узбекистана Денисом Истоминым со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (8:6), 1:0 на турнире в Нью-Йорке (США). В четвертьфинале 89-я ракетка мира сыграет с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом.

«Я очень разочарован тем, как действовал на задней линии. Но это часть моей игры. Я просто концентрировался на своей подаче и не оказывал на соперника никакого давления. Дальнейшие планы? Хочу сосредоточиться на том, чтобы остаться в топ-100», — цитирует Опелку официальный сайт ATP.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон, в финале прошлогоднего розыгрыша переигравший хозяина соревнований — Сэма Куэрри. В этом году южноафриканец пропускает турнир.