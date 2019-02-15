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Селиваненко: нововведения в Кубке Дэвиса сыграли на руку сборной России

Селиваненко: нововведения в Кубке Дэвиса сыграли на руку сборной России
Теннис / Кубок Дэвиса

Вице-президент Федерации тенниса России, член Совета ITF Алексей Селиваненко оценил новый формат Кубка Дэвиса. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии.

«Сегодня, безусловно, знаковый день для теннисной истории. То, о чём было столько споров, стало реальностью. Сегодня новый формат Кубка Дэвиса перешёл в практическую плоскость.

​​​​​​​Мы увидели новую схему проведения жеребьёвки, когда страны были разбиты по корзинам, это распространённый спортивный принцип, который, на мой взгляд, является для тенниса весьма подходящим. Как мы знаем, две команды выйдут в четвертьфинал после подсчёта дополнительных показателей. Это означает, что важен не только каждый матч, но и каждый сет и каждый гейм. Новый формат даёт командам больше шансов быстрее продвинуться вперёд. Что говорить, эти нововведения сыграли на руку и нашей сборной, теперь мы в числе участников финальной стадии. И будем бороться за победу», — цитирует Селиваненко пресс-служба ФТР.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.

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