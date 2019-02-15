Селиваненко: нововведения в Кубке Дэвиса сыграли на руку сборной России

Вице-президент Федерации тенниса России, член Совета ITF Алексей Селиваненко оценил новый формат Кубка Дэвиса. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии.
«Сегодня, безусловно, знаковый день для теннисной истории. То, о чём было столько споров, стало реальностью. Сегодня новый формат Кубка Дэвиса перешёл в практическую плоскость.
Мы увидели новую схему проведения жеребьёвки, когда страны были разбиты по корзинам, это распространённый спортивный принцип, который, на мой взгляд, является для тенниса весьма подходящим. Как мы знаем, две команды выйдут в четвертьфинал после подсчёта дополнительных показателей. Это означает, что важен не только каждый матч, но и каждый сет и каждый гейм. Новый формат даёт командам больше шансов быстрее продвинуться вперёд. Что говорить, эти нововведения сыграли на руку и нашей сборной, теперь мы в числе участников финальной стадии. И будем бороться за победу», — цитирует Селиваненко пресс-служба ФТР.
Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.