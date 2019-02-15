Тарпищев: сборная России попала в одну из самых сложных групп Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьёвки финального раунда Кубка Дэвиса. Российские теннисисты сыграют с командами Испании и Хорватии.

«Мы попали в одну из самых сложных групп на первом этапе финального турнира. Но я абсолютно убеждён, что мальчиками для битья мы точно не будем. У нас два игрока из топ-20, мы вправе рассчитывать на положительный результат, особенно в одиночных играх. Словом, будем готовиться. Вообще, хочу отметить, что сейчас у нас очень сильная команда и мы совершенно точно поборемся с любыми соперниками!



Что касается нового формата, то тут есть две вещи, о которых необходимо сказать. Конечно, когда играются матчи из трёх сетов, это можно сравнить с блицем в шахматах. Привычный формат Кубка Дэвиса — это как шахматы классические. И возможностей изменить ход встречи по новой формуле, очевидно, становится меньше. Кроме того, невероятная атмосфера домашних матчей, которая стала визитной карточкой Кубка Дэвиса, невозможна, когда все играют в одном месте. С другой стороны, нельзя не отметить то внимание со стороны спонсоров, прессы и болельщиков к событию, когда лучшие теннисные сборные соберутся вместе, чтобы выявить победителя. Этот новый формат стал более современным, более молодёжным», — цитирует Тарпищева пресс-служба ФТР.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Россия попала в группу к Испании и Хорватии в финальном раунде Кубка Дэвиса