Медведев: полуфинал против Монфиса будет иным, чем в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) после победы над французом Жо-Вильфридом Цонга со счётом 6:4, 6:2. На прошлой неделе Медведев и Цонга завоевали очередные титулы. Россиянин – в Софии, француз – в Монпелье.

«Это немного странно, по-моему, я не играл настолько хорошо. Мне пришлось приложить немало усилий. Не думаю, что и Жо доволен своей игрой, так как позади у нас уже много матчей.

Думаю, полуфинал против Гаэля Монфиса будет иным, чем в Софии, здесь ему лучше подходят условия. Так что мне предстоит побороться», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

На минувшей неделе в Софии Медведев и Монфис также встречались в полуфинале, россиянин выиграл со счётом 6:2, 6:4.