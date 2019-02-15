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Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, обыграв Цонгу

Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, обыграв Цонгу
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальной встрече соревнований пятый сеяный Медведев в двух партиях обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Медведев семь раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Цонга подал один эйс, допустил две двойные ошибки и упустил две возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-1 в пользу Медведева, одержавшего обе победы над Цонгой в 2019 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Цонга в Роттердаме

За выход в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды) Медведев сыграет с ещё одним французом – Гаэлем Монфисом.

15 февраля 2019 года, пятница. 16:40 МСК
Роттердам. 1/4 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
16
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2 : 0
Жо-Вильфрид Цонга
140
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
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