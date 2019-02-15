Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, обыграв Цонгу

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальной встрече соревнований пятый сеяный Медведев в двух партиях обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 32 минуты. Медведев семь раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Цонга подал один эйс, допустил две двойные ошибки и упустил две возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-1 в пользу Медведева, одержавшего обе победы над Цонгой в 2019 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Цонга в Роттердаме

За выход в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды) Медведев сыграет с ещё одним французом – Гаэлем Монфисом.