Вавринка нанёс поражение Шаповалову в четвертьфинале турнира в Роттердаме

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды). В четвертьфинальной встрече соревнований Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, в двух сетах обыграл десятого сеяного Дениса Шаповалова из Канады со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 29 минут. Вавринка трижды подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Шаповалов подал три эйса, допустил 7 двойных ошибок и дважды взял подачу соперника.

33-летний Вавринка сравнял счёт в личном противостоянии с 19-летним Шаповаловым в официальных матчах — 1-1. Впервые соперники встречались на турнире в Токио в 2018 году, победу в трёх сетах праздновал канадец.

За выход в финал турнира в Роттердаме (Нидерланды) Вавринка сыграет с победителем четвертьфинального матча между первым сеяным японцем Кеем Нисикори и венгром Мартоном Фучовичем.