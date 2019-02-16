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Иснер в двух сетах победил Томпсона и сыграет в полуфинале турнира в Нью-Йорке

Иснер в двух сетах победил Томпсона и сыграет в полуфинале турнира в Нью-Йорке
Теннис / ATP

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке американский теннисист Джон Иснер, посеянный под первым номером, нанёс поражение Джордану Томпсону из Австралии (7) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

33-летний уроженец Северной Каролины выполнил 16 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Томпсон трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в финал Иснер поборется с соотечественником Райлли Опелкой, который ранее обыграл испанца Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6:3, 6:4.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон. В этом году он не принимает участия в турнире.

16 февраля 2019 года, суббота. 03:25 МСК
Нью-Йорк. 1/4 финала
Матч окончен
Джон Иснер
9
США
Джон Иснер
Д. Иснер
2 : 0
Джордан Томпсон
60
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 6  
4 1  
           
15 февраля 2019 года, пятница. 23:30 МСК
Нью-Йорк. 1/4 финала
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
102
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
0 : 2
Райлли Опелка
89
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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