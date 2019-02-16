Иснер в двух сетах победил Томпсона и сыграет в полуфинале турнира в Нью-Йорке

В четвертьфинале турнира в Нью-Йорке американский теннисист Джон Иснер, посеянный под первым номером, нанёс поражение Джордану Томпсону из Австралии (7) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

33-летний уроженец Северной Каролины выполнил 16 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Томпсон трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в финал Иснер поборется с соотечественником Райлли Опелкой, который ранее обыграл испанца Гильермо Гарсию-Лопеса со счётом 6:3, 6:4.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон. В этом году он не принимает участия в турнире.