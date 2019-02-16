Победы Медведева, Нисикори и Вавринки — в обзоре матчей турнира в Роттердаме

В четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:4, 6:2.

Ещё одним полуфиналистом стал представитель Японии Кей Нисикори, который в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:3, 6:2.

Четвертьфинальный барьер также преодолел швейцарец Стэн Вавринка. Уроженец Лозанны победил Дениса Шаповалова из Канады со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

В 1/2 финала сыграет и француз Гаэль Монфис, ранее переигравший представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура – 6:1, 6:2.

В полуфиналах Медведев сыграет с Монфисом, а Нисикори будет противостоять Вавринка. Напомним, действующим победителем турнира в Роттердаме является швейцарец Роджер Федерер.

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