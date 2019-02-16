Мертенс: мне кажется, в женском Туре все примерно равны по уровню игры

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала победу над Анжеликой Кербер из Германии со счётом 6:4, 2:6, 6:1 в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Сегодня, 16 февраля, 21-я ракетка мира в решающем матче разыграет титул с румынкой Симоной Халеп.

«Знала, что это будет действительно сложный матч. Я счастлива, что смогла выиграть первый сет, поскольку показывала хорошую игру. Во второй партии соперница действовала лучше, но в третьей я начала снова играть более агрессивно. Думаю, моя подача помогла мне победить.

Теннис полон сюрпризов. Мне кажется, в женском Туре все примерно равны по уровню. Все игроки борются и усердно работают. Рада, что сегодня мне удалось выиграть.

В финале мне нужно оставаться уверенной в себе. Конечно, у Симоны огромный опыт. Будет трудный матч. Постараюсь быть спокойной, в таком случае я смогу показать свой лучший теннис. Надо играть агрессивно, но не переусердствовать. Психологически я готова к субботней встрече", — цитирует Мертенс официальный сайт WTA.