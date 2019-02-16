Цонга пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллсе из-за болезни крови

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга рассказал, что не примет участия на турнире в Индиан-Уэллсе (США) из-за серповидноклеточной анемии — врождённого нарушения строения клеток крови, приводящего к приступам боли, усталости, язвам и отёкам. Соревнования пройдут с 4 по 17 марта.

«Когда я лечу в самолёте, это создаёт проблемы. У меня ухудшается кровообращение, мой организм начинает страдать. Мне необходимо время для адаптации, чтобы снова хорошо себя чувствовать. Для восстановления нужны три, четыре, пять дней. Я ощущаю усталость, будто у меня грипп. Узнал об этом только несколько лет назад.

Я не смогу подготовиться к Индиан-Уэллсу. Постараюсь избежать травм и выступить на других турнирах", – цитирует Цонгу Eurosport.