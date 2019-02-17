Иснер и Опелка установили рекорд ATP по количеству эйсов в трёхсетовом матче

В полуфинале турнира в Нью-Йорке американец Джон Иснер в трёх сетах со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (14:16), 6:7 (4:7) проиграл соотечественнику, Райлли Опелке.

Теннисисты провели три тай-брейка, в сумме выполнили 81 эйс: 43 — в активе Опелки, 38 — у Иснера. Таким образом, спортсмены обновили рекорд ATP по количеству подач навылет в трёхсетовом матче. Предыдущее достижение, в январе, установили Ник Кирьос и Райан Харрисон на турнире в Брисбене (Австралия) – тогда за одну встречу они совершили 71 эйс.

Титул в Нью-Йорке оспорят Опелка и канадец Брейден Шнур, которые впервые в карьере сыграют в финале турнира ATP.

Действующим победителем соревнований в Нью-Йорке является представитель ЮАР Кевин Андерсон.