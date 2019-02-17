Монфис: мы тренируемся с Вавринкой, нам трудно друг друга удивить

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу на турнире в Роттердаме (Нидерланды), в решающем матче которого он оказался сильнее швейцарца Стэна Вавринки – 6:3, 1:6, 6:2.

«Мы тренировались всю зиму вместе, как и в течение последних 14 лет. Нам сложно удивить друг друга. Я был немного жёстче в третьем сете, изменил ритм, так как почувствовал, что он тяжело играл во втором сете. Я должен был переломить ход встречи, быть более агрессивным, изменить подачу, играть с лёту.

Во втором сете я чувствовал, что играю за счёт физических усилий, а не точных ударов. Я был напряжён и зол, но, поразмыслив, в третьем решающем сете я использовал свой шанс, накопив энергию», — приводит слова Монфиса пресс-служба АТР.