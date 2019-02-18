Соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Дубае будет Кенин

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 2 828 000. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Софья дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в третий круг Кенин поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 11-м номером.
Дубай. Женщины. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (11:9).
Далила Якупович (Словения, LL) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 1:6, 6:1, 6:2.
Турнир завершится 23 февраля.
18 февраля 2019 года, понедельник. 11:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
37
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
29
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
18 февраля 2019 года, понедельник. 10:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
56
Онс Жабер
О. Жабер
2 : 0
25
Донна Векич
Д. Векич
|1
|2
|3
|
|6
|7 11
|
|4
|6 9
18 февраля 2019 года, понедельник. 11:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
85
Далила Якупович
Д. Якупович
2 : 1
94
Зарина Дияс
З. Дияс
|1
|2
|3
|
|1
|6
|6
|
|6
|1
|2
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