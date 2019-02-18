Соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Дубае будет Кенин

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 2 828 000. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Софья дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг Кенин поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 11-м номером.

Дубай. Женщины. Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (11:9).

Далила Якупович (Словения, LL) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 1:6, 6:1, 6:2.

Турнир завершится 23 февраля.