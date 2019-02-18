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Соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Дубае будет Кенин

Соперницей Касаткиной во втором круге турнира в Дубае будет Кенин
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин вышла во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 2 828 000. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Софья дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 9 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг Кенин поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 11-м номером.

Дубай. Женщины. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 7:6 (11:9).
Далила Якупович (Словения, LL) — Зарина Дияс (Казахстан, Q) — 1:6, 6:1, 6:2.

Турнир завершится 23 февраля.

18 февраля 2019 года, понедельник. 11:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
37
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Михаэла Бузэрнеску
29
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
6 6  
3 0  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 10:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
56
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
2 : 0
Донна Векич
25
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
6 7 11  
4 6 9  
           
18 февраля 2019 года, понедельник. 11:10 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
85
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
2 : 1
Зарина Дияс
94
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
1 2 3
           
1 6 6
6 1 2
           
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