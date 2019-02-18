Контавейт уступила Чжан Шуай на старте турнира в Дубае

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 15-м номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте она в двух партиях проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Контавейт дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в третий круг Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Барбора Стрыцова (Чехия) — Карла Суарес-Наварро (Испания).
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
18 февраля 2019 года, понедельник. 12:45 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
39
Чжан Шуай
Ч. Шуай
2 : 0
21
Анетт Контавейт
А. Контавейт
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|3
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