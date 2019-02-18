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Контавейт уступила Чжан Шуай на старте турнира в Дубае

Контавейт уступила Чжан Шуай на старте турнира в Дубае
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под 15-м номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте она в двух партиях проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счётом 6:7 (3:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Контавейт дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в третий круг Чжан Шуай поспорит с победительницей поединка Барбора Стрыцова (Чехия) — Карла Суарес-Наварро (Испания).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

18 февраля 2019 года, понедельник. 12:45 МСК
Дубай. 1-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
39
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
2 : 0
Анетт Контавейт
21
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 3  
           
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