Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ) в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич проиграла румынке Ирине Баре и словенке Далиле Якупович со счётом 6:2, 4:6, [9:11]. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Касаткина и Бенчич дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дубае Бара и Якупович поспорят с немкой Анной-Леной Грёнефельд и голландкой Деми Схурс, посеянными под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $ 2 828 000 завершится 23 февраля.