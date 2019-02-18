Кар. Плишкова: знаю игроков, которые получают прекрасные сетки. Не будем о них

Чешка Каролина Плишкова рассказала о состоянии после перенесённого вирусного заболевания, а также призналась, что обращает внимание на степень сложности турнирной сетки у разных игроков.

«Я чувствую себя лучше, не на 100%, но всё-таки уже не болею. Но когда я выхожу на корт, становится заметно, что я три дня провела в постели. Физически я готова не лучшим образом. Однако в целом мои удары на месте. Слава богу, на них болезнь не повлияла.

В Дохе мне досталась ужасная сетка. Если бы я продержалась один матч, то это выбило бы меня из игры на три недели. Элисе Мертенс в итоге завоевала титул, так что это была явно не моя сетка.

Вообще, я говорю о сетках с другими игроками. Например с Симоной и Возняцки. С Халеп мы общались в Мельбурне о том, что нижняя часть сетки была не столь сложной, как верхняя. Ей в первом же круге попалась Канепи, а также на её пути были сёстры Уильямс. Это просто смешно.

Знаю, что Возняцки однажды жаловалась, что ей в первом круге US Open попалась Стосур. Ты знаешь, когда получаешь плохую сетку. Конечно, вперёд никто не заглядывает, только на первые пару раундов. Но нужно это принять. Так что мы не жалуемся, а лишь обсуждаем. Не все получают сложные сетки. Я знаю некоторых игроков, которые получают прекрасные сетки. Мы не будем говорить о них.

Иногда приходится победить пять-шесть человек из топ-10 или игроков, ранее входивших туда. Это одно дело. Это не то же самое, что играть с дебютантом турнира. Даже в Дубае меня, вероятно, ждёт встреча с Цибулковой. Она входила в топ-5, так что трудно это назвать первым раундом.

Сейчас я верю, что могу побеждать топ-теннисисток. Я уже не думаю, что непременно проиграю. Мои мысли скорее о том, что будет нелегко и я должна выложиться на сто процентов для победы. Мне больше нравится играть с сильными соперницами. Но на турнирах «Большого шлема» ты играешь два, три, четыре матча подряд с топ-игроками. Это нелегко и требует много энергии», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.