Возняцки снялась с турнира в Дубае из-за вирусной болезни

Датская теннисистка Каролина Возняцки не примет участия на турнире в Дубае (ОАЭ) из-за вирусной болезни, сообщает пресс-служба WTA. Её заменит «лаки-лузер» Полона Херцог из Словении. В первом круге 28-летняя уроженка Марибора сыграет с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель.

На соревнованиях в ОАЭ первый номер посева получила Наоми Осака (Япония), второй — Петра Квитова (Чехия), третий — Симона Халеп (Румыния), четвёртый — Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой — Элина Свитолина (Украина), седьмой — Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой — Арина Соболенко (Беларусь). Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда.



Действующей победительницей турнира в Дубае является Свитолина.