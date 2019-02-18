Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Уэска» — «Атлетик Бильбао». 18 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Возняцки снялась с турнира в Дубае из-за вирусной болезни

Возняцки снялась с турнира в Дубае из-за вирусной болезни
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки не примет участия на турнире в Дубае (ОАЭ) из-за вирусной болезни, сообщает пресс-служба WTA. Её заменит «лаки-лузер» Полона Херцог из Словении. В первом круге 28-летняя уроженка Марибора сыграет с представительницей Швейцарии Стефани Фёгель.

На соревнованиях в ОАЭ первый номер посева получила Наоми Осака (Япония), второй — Петра Квитова (Чехия), третий — Симона Халеп (Румыния), четвёртый — Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой — Элина Свитолина (Украина), седьмой — Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой — Арина Соболенко (Беларусь). Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда.

Действующей победительницей турнира в Дубае является Свитолина.

Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае в парном разряде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент