Чжу Линь: кажется, я попаду в топ-100. Не могу описать словами, как я счастлива

Китаянка Чжу Линь поделилась впечатлениями от победы над бельгийкой Элисе Мертенс в первом круге турнира в Дубае со счётом 5:7, 6:4, 7:5.



«Элисе — настоящий боец. Она всегда сражается до конца. Я так рада, что смогла победить. Я знала, как играет Мертенс», потому что в прошлом году мы встречались. Я понимала, что мне будет нелегко. Я готовилась к этой игре, говорила со своим тренером. Мы отлично справились.

Когда я повела 5:3 в первом сете я слишком обрадовалась и потеряла концентрацию. Проиграв сет, я подумала, что нужно сосредоточиться на тех вещах, о которых говорил тренер. Мне нужно было играть в свой теннис. Думаю, мы обе были уставшими, потому что провели много матчей за последнее время. Я очень нервничала, так как это был важный матч для меня. В концовке я просто старалась сосредоточиться на мяче.

Кажется, я наконец попаду в топ-100. Это много значит для меня. Я так много работала ради этого. Наконец мне это удалось. Не могу описать словами, насколько я счастлива", — цитирует китаянку официальный сайт тура.

Во втором круге Чжу Линь, занимающая 107-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с украинкой Лесей Цуренко.