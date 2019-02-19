Жабер: желаю Осаке выиграть ещё несколько ТБШ, но пусть и мне оставит

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала о хороших отношениях с первой ракеткой мира, двукратной победительницей турниров «Большого шлема» японкой Наоми Осакой и призналась, что хотела бы стать примером для молодого поколения.

«Наоми очень милая девушка, у неё отличная семья. Желаю Осаке выиграть ещё турниры „Большого шлема“, но пусть и для меня оставит что-то.

Я горжусь тем, что представляю Тунис на соревнованиях. Я стараюсь стать отличным примером для молодого поколения. Мой посыл — нет ничего невозможного. Нужно лишь упорно работать. Я хочу, чтобы игроков из Туниса было больше. Это моя мечта", — приводит слова Жабер официальный сайт тура.

В первом круге турнира в Дубае Онс победила хорватку Донну Векич со счётом 6:4, 7:6 (11:9).