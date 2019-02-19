Цибулкова: наконец-то я выиграла свой первый матч в 2019 году!

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова оценила свою форму и поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Плишковой во втором круге турнира в Дубае. В первом круге уроженка Братиславы победила испанку Лару Арруабаррену со счётом 5:7, 6:1, 6:2.



«После Уимблдона я демонстрировала отличные результаты. Это придало мне уверенности. Перед австралийскими турнирами я отлично себя чувствовала на тренировках, поэтому была очень расстроена после двух поражений в стартовых раундах.

Я чувствую, что постепенно набираю форму. Мне пришлось нелегко, потому что я заболела в Санкт-Петербурге и не смогла сыграть в Кубке Федерации. Мне не хватало матчей. Наконец-то я выиграла свой первый матч в 2019 году!

Иногда так бывает. Нужна уверенность, чтобы выигрывать матчи. Даже если на тренировках всё получается здорово, это не всегда отражается на результате матча. Я сохраняла позитивный настрой и старалась играть в свой теннис. Я знала, что как только наберу ход, то всё наладится.

В матче с Плишковой мне будет нелегко. Каролина — фаворит. Я просто постараюсь сыграть как можно лучше. Посмотрим, что получится", — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.