Дель Потро: получив травму колена, я подумал, что это конец моей жизни

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, восстановившийся после травмы колена, рассказал о непростом периоде в карьере и о настрое на турнир в Делрэй-Бич.



«Получив травму колена, я думал об ужасных вещах. Подумал, что это конец моей жизни. У меня диагностировали трещину в коленной чашечке. Я не мог ожидать подобного. Но после плохих дней я стал вновь верить в своих врачей. Я поверил, что буду играть в теннис в скором времени на достаточно серьёзном уровне. Спустя четыре месяца я вновь приму участие в турнире. Но я понимаю, как сложно будет подготовиться к крупнейшим соревнованиям и удержаться в топ-группе. Я уже проходил через это. Но такова жизнь. Я знаю, как справиться с подобными проблемами.



У меня уже есть опыт возвращения в теннис, но пережить подобное никому не пожелаешь. Нужно время и уверенность в том, что ты наберёшь форму. Только потом начинаешь работать над игрой. В первую очередь важно быть здоровым. В Делрэй-Бич я смогу оценить состояние колена, а потом решу, что делать дальше.



Знаю, как тяжело возвращаться в теннис и сразу играть на крупном турнире, но я готов. Нужно лишь время, чтобы обрести уверенность в своём организме и своей игре. Турнир в Делрэй-Бич — отличный вариант.



Я люблю теннис. Мне повезло, что друзья и семья поддерживают меня. Этого достаточно, чтобы продолжать пытаться, прогрессировать и наслаждаться жизнью. На протяжении карьеры у меня были тяжёлые моменты, и я не ожидал, что в 29 лет смогу подняться на лучшую для себя позицию в рейтинге. В этом году я просто хочу быть здоровым, а затем продолжу удивлять себя", — цитирует дель Потро официальный сайт тура.

В первом круге дель Потро сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.