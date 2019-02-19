Тиафо: у меня вообще нет никаких ожиданий от турнира в Делрэй-Бич

Действующий чемпион турнира в Делрэй-Бич (США) американец Фрэнсис Тиафо рассказал, как настраивается на защиту титулу.
«У меня вообще нет никаких ожиданий. Здорово, что мне удалось выиграть этот турнир в прошлом году. Так приятно было завоевать свой первый титул в Южной Флориде, где я провожу так много времени. Надеюсь сделать это вновь.
Я не ощущаю никакого давления. Это просто очередной турнир, на котором я хочу выступить успешно. Это всё, о чём я думаю сейчас. Конечно, я хорошо начал сезон и просто пытаюсь сохранить набранный ход", — приводит слова Тиафо официальный сайт тура.
В первом круге соревнований в Делрэй-Бич Фрэнсис сыграет с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом, пробившимся в основную сетку через квалификацию.
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