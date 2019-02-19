Доналдсон: больше всего я просто рад, что вновь могу играть

Американец Джаред Доналдсон, восстановившийся после травмы колена, рассказал о настрое на турнир в Делрэй-Бич (США). В первом круге его соперником станет представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес.
«Больше всего я просто рад, что вновь могу играть. Я сосредоточен на игре первого раунда и даже не знаю, чего ожидать. Матч с Гарсия-Лопесом многое прояснит. Я рад вернуться в тур. За время моего отсутствия другие игроки смогли прибавить, так что будет интересно оценить своё состояние на их фоне», — приводит слова Доналдсона официальный сайт тура.
Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является американец Фрэнсис Тиафо. В прошлогоднем финале он двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.
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