Доналдсон: больше всего я просто рад, что вновь могу играть

Американец Джаред Доналдсон, восстановившийся после травмы колена, рассказал о настрое на турнир в Делрэй-Бич (США). В первом круге его соперником станет представитель Испании Гильермо Гарсия-Лопес.

«Больше всего я просто рад, что вновь могу играть. Я сосредоточен на игре первого раунда и даже не знаю, чего ожидать. Матч с Гарсия-Лопесом многое прояснит. Я рад вернуться в тур. За время моего отсутствия другие игроки смогли прибавить, так что будет интересно оценить своё состояние на их фоне», — приводит слова Доналдсона официальный сайт тура.

Действующим победителем турнира в Делрэй-Бич является американец Фрэнсис Тиафо. В прошлогоднем финале он двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.