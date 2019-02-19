Брэйди победила Гарсию на турнире в Дубае, Бенчич разгромила Фёгель

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв француженку Каролин Гарсию, посеянную под 14-м номером, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Дженнифер 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований Брэйди поспорит с чешкой Петрой Квитовой (2).
Дубай. Женщины. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Стефани Фёгель (Швейцария, LL) — 6:1, 6:1.
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.
19 февраля 2019 года, вторник. 14:15 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
20
Каролин Гарсия
К. Гарсия
0 : 2
117
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
19 февраля 2019 года, вторник. 15:05 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
83
Стефани Фёгель
С. Фёгель
0 : 2
45
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
|1
|2
|3
|
|1
|1
|
|6
|6
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