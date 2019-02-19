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Брэйди победила Гарсию на турнире в Дубае, Бенчич разгромила Фёгель

Брэйди победила Гарсию на турнире в Дубае, Бенчич разгромила Фёгель
Теннис / WTA

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв француженку Каролин Гарсию, посеянную под 14-м номером, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Дженнифер 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Брэйди поспорит с чешкой Петрой Квитовой (2).

Дубай. Женщины. Второй круг
Белинда Бенчич (Швейцария) — Стефани Фёгель (Швейцария, LL) — 6:1, 6:1.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.

19 февраля 2019 года, вторник. 14:15 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
20
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
0 : 2
Дженнифер Брэйди
117
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
19 февраля 2019 года, вторник. 15:05 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
83
Швейцария
Стефани Фёгель
С. Фёгель
0 : 2
Белинда Бенчич
45
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
1 1  
6 6  
           
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