Брэйди победила Гарсию на турнире в Дубае, Бенчич разгромила Фёгель

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае через квалификацию, вышла в третий круг, обыграв француженку Каролин Гарсию, посеянную под 14-м номером, со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Дженнифер 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Брэйди поспорит с чешкой Петрой Квитовой (2).

Дубай. Женщины. Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария) — Стефани Фёгель (Швейцария, LL) — 6:1, 6:1.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:0.