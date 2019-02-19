Стаховский, проигравший Летьену в квалификации в Марселе, победил его в «основе»

Украинский теннисист Сергей Стаховский, попавший в основную сетку турнира в Марселе (Франция) в статусе «лаки-лузера», пробился во второй круг, одолев хозяина кортов Констана Летьена (Q) со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.
Сергей 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Стаховский поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 7) — Иржи Веселы (Чехия).
Примечательно, что в финале квалификации Сергей проиграл как раз Летьену — 5:7, 6:1, 5:7.
Марсель. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:4.
19 февраля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
168
Констан Летьен
К. Летьен
0 : 0
141
Сергей Стаховский
С. Стаховский
|1
|2
|3
|
|
19 февраля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
60
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
2 : 0
49
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Молодёжь штурмует Марсель, а Осака возглавила караван в Дубае
Свитолина пошла за третьим титулом в Дубае, Хачанов отказался защищать трофей в Марселе, а дель Потро отправился в Делрэй-Бич.