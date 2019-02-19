Стаховский, проигравший Летьену в квалификации в Марселе, победил его в «основе»

Украинский теннисист Сергей Стаховский, попавший в основную сетку турнира в Марселе (Франция) в статусе «лаки-лузера», пробился во второй круг, одолев хозяина кортов Констана Летьена (Q) со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Сергей 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Стаховский поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 7) — Иржи Веселы (Чехия).

Примечательно, что в финале квалификации Сергей проиграл как раз Летьену — 5:7, 6:1, 5:7.

Марсель. Мужчины. Первый круг

Петер Гоёвчик (Германия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:4.