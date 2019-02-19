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Стаховский, проигравший Летьену в квалификации в Марселе, победил его в «основе»

Стаховский, проигравший Летьену в квалификации в Марселе, победил его в «основе»
Теннис / ATP

Украинский теннисист Сергей Стаховский, попавший в основную сетку турнира в Марселе (Франция) в статусе «лаки-лузера», пробился во второй круг, одолев хозяина кортов Констана Летьена (Q) со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Сергей 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Стаховский поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 7) — Иржи Веселы (Чехия).

Примечательно, что в финале квалификации Сергей проиграл как раз Летьену — 5:7, 6:1, 5:7.

Марсель. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:2, 6:4.

19 февраля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Констан Летьен
168
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
0 : 0
Сергей Стаховский
141
Украина
Сергей Стаховский
С. Стаховский
1 2 3
           
     
     
           
19 февраля 2019 года, вторник. 14:00 МСК
Марсель. 1-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
60
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
2 : 0
Дамир Джумхур
49
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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