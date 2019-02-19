Свёнтек: у меня не было целей на турнир в Будапеште, но теперь хочу в 1/4 финала

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась впечатлениями от победы над представительницей Сербии Ольгой Данилович в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 6:3, 6:0.

«Я очень удивлена счётом. Наверное, дело в том, что я была больше сконцентрирована и при этом расслаблена. У меня не было целей на эту неделю. Я рассчитывала лишь получить опыт. Однако после такой победы хотелось бы пройти в четвертьфинал или даже дальше», — приводит слова Свёнтек официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований 17-летняя Свёнтек поспорит с победительницей поединка Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Вера Звонарёва (Россия). Ига пробилась в основную сетку через квалификацию.

Турнир завершится 24 февраля.