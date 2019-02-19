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Соболенко победила Йорович в Дубае, выиграв второй сет со счётом 6:0

Соболенко победила Йорович в Дубае, выиграв второй сет со счётом 6:0
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под восьмым номером, завоевала путёвку в третий круг. 20-летняя теннисистка в двух партиях переиграла сербку Ивану Йорович — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Уроженка Минска выполнила 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Йорович 6 раз подала навылет, допустила такое же количество двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.

Следующей соперницей Соболенко станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.

19 февраля 2019 года, вторник. 18:05 МСК
Дубай. 2-й круг
Матч окончен
Ивана Йорович
118
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
0 : 2
Арина Соболенко
9
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1 2 3
           
4 0  
6 6  
           
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