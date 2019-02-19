Соболенко победила Йорович в Дубае, выиграв второй сет со счётом 6:0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под восьмым номером, завоевала путёвку в третий круг. 20-летняя теннисистка в двух партиях переиграла сербку Ивану Йорович — 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Уроженка Минска выполнила 5 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Йорович 6 раз подала навылет, допустила такое же количество двойных ошибок и не сделала ни одного брейка.

Следующей соперницей Соболенко станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, которая в финале переиграла россиянку Дарью Касаткину. В этом сезоне уроженка Одессы получила шестой номер посева.