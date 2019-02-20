Младенович: не помню, чтобы раньше побеждала действующих первых ракеток мира

Француженка Кристина Младенович, обыгравшая во втором круге турнира в Дубае японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:3, рассказала о переменах в своей игре и оценила действия на корте.



«Ранее у меня часто возникали проблемы с подачей, я допускала слишком много двойных ошибок. Процент попадания первой подачи был не очень высок, а соперницы здорово атаковали с приёма моей второй подачи. Я чувствовала, что проиграла много матчей из-за подачи. Это неприемлемо для меня, потому что я считаю подачу своим оружием.

Временами я добивалась неплохих результатов, когда подача работала как надо. Я поняла, что нужно добиться стабильности. Я изменила замах и хват ракетки, что, возможно, было несколько экстремально. Милош Раонич подаёт примерно также. К сожалению, у меня не подача Раонича.

Мы встречались с Осакой здесь в прошлом году. Несмотря на то, что на тот момент она ещё не выиграла два турнира «Большого шлема», я видела, что она невероятно талантлива. В этом матче я старалась сохранять выдержку при подаче. Да, брейков было немало, но стоит отдать должное Наоми. Она здорово атаковала на приёме второй подачи. По сравнению с прошлым годом мне удалось вынудить её играть слишком мощно. Рада, что я оказалась сильнее.

Я много работала, чтобы внести изменения в свою игру, сделать шаг назад, чтобы затем прибавить. Моя цель — вернуться в топ-10. Но я не сосредоточена на цифрах, мне важно то, что я делаю на корте. Даже если бы я сегодня проиграла, то всё равно была бы довольна собой. Я чувствую, что вновь показываю отличный теннис. Случаются взлёты и падения но я очень рада такому успеху. Да, я раньше побеждала Возняцки, Халеп, но не помню, чтобы обыгрывала действующих первых ракеток мира. Это приятно", — цитирует Младенович официальный сайт тура.

В третьем круге Кристина сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.