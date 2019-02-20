Цонга: Рублёв играл очень агрессивно

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в первом круге турнира в Марселе со счётом 6:2, 4:6, 2:6.

«Я выиграл первый сет 6:2, а затем сразу же проиграл свою подачу в начале второй партии. Андрей играл очень агрессивно. У меня же возникли некоторые трудности на подаче. В концовке он играл лучше. Чувствуется, что я провёл много матчей подряд. Нужно вновь привыкнуть к такому», — приводит слова Цонги официальный сайт тура.

Следующим соперником Рублёва станет итальянец Маттео Берреттини.

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.