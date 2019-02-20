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Макдональд: теннис — странный вид спорта

Макдональд: теннис — странный вид спорта
Теннис / ATP

Американец Маккензи Макдональд, обыгравший на старте турнира в Делрэй-Бич (США) соотечественника Тейлора Фритца со счётом 3:6, 6:4, 6:3, рассказал о прогрессе в карьере.

«Я играл в Делрэй-Бич в 12 лет, но тогда ничего не знал о профессиональном турнире. Однако с раннего возраста у меня было стремление стать профессиональным теннисистом. Я исполняю свою мечту, это круто.

Теннис — странный вид спорта. Здесь нужно бороться каждый день. Это главное. Когда я начал карьеру, было очень сложно, но я не сдавался. Я боролся и сумел найти нужный путь. Я очень хочу стать успешным игроком. Когда упорно работаешь, хорошие вещи случаются. Я попал в топ-100, так что постепенно добиваюсь своих целей", — цитирует Макдональда официальный сайт тура.

Следующим соперником Маккензи будет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

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