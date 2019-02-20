Джере: если честно, Тим играл хуже, чем обычно

Серб Ласло Джере прокомментировал победу над лидером посева австрийцем Домиником Тимом на старте турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) со счётом 6:3, 6:3.

«Это был прекрасный день. Я одержал самую большую победу в карьере и очень счастлив сейчас. Я выполнял отличные удары. Если честно, Тим играл хуже, чем обычно. Но у меня всё получалось. Я здорово чувствовал мяч, хорошо бил по мячу с задней линии и прекрасно атаковал, когда предоставлялась возможность. Здесь моё любимое покрытие. Я знаю, что на грунте могу демонстрировать великолепный теннис», — приводит слова Джере официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Джере поспорит с победителем поединка Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — Таро Дэниэл (Япония).