Дель Потро: я не очень хорошо себя чувствовал на корте, но пока это нормально

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, прокомментировал победу на старте соревнований над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 6:3, 7:5.

«Это был непростой стартовый раунд, потому что Нисиока отлично играет на задней линии. Но в ключевых моментах матча я действовал здорово. Мне нужно продолжать укреплять ноги, потому что в концовке второго сета я устал.

Я не очень хорошо себя чувствовал на корте, но пока это нормально. Надеюсь, в следующем матче мне будет лучше. Мне нужно время, чтобы стать сильнее, почувствовать уверенность в колене и в организме в целом", — цитирует дель Потро официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал дель Потро поспорит с американцем Райлли Опелкой.