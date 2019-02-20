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Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Звонарёва в Будапеште

Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Звонарёва в Будапеште
Теннис / WTA

Сегодня, 20 февраля, состоится матч первого круга турнира в Будапеште (Венгрия), в котором сыграют действующая чемпионка представительница Бельгии Элисон Ван Эйтванк, посеянная под первым номером, и россиянка Вера Звонарёва. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.

Ранее соперницы друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Ван Эйтванк — Звонарёва в Будапеште.

Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с польской теннисисткой Игой Свёнтек, пробившейся в основную сетку через квалификацию. На старте соревнований Ига разгромила сербку Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:0.

Турнир завершится 24 февраля.

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