Кар. Плишкова: теперь от Осаки ждут победы в каждом матче, потому что она лучшая

Чешка Каролина Плишкова оценила ситуацию, в которой находится первая ракетка мира японка Наоми Осака, проигравшая на старте турнира в Дубае француженке Кристине Младенович.



«Не думаю, что ты испытаешь давление, когда впервые выигрываешь турнир „Большого шлема“ и становишься первой ракеткой мира. А вот после US Open давление на Осаку выросло. Та победа была большим сюрпризом, чем успех в Мельбурне.

Наоми так здорово играла, когда взяла два турнира «Большого шлема» и стала первой ракеткой мира. Теперь все ждут от неё победы в каждом матче, потому что она лучшая. Думаю, она отлично справлялась с давлением. В Дубае лишь первый турнир для неё после победы в Австралии. Сейчас ей нужно больше игровой практики", — приводит слова Плишковой официальный сайт тура.