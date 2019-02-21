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15 эйсов помогли Симону выйти в четвертьфинал турнира в Марселе

15 эйсов помогли Симону выйти в четвертьфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под шестым номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Хозяин кортов 15 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Симон поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Бенуа Пэр (Франция).

В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.

20 февраля 2019 года, среда. 22:40 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
60
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
1 : 2
Жиль Симон
32
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3
           
6 4 2
4 6 6
           
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