15 эйсов помогли Симону выйти в четвертьфинал турнира в Марселе

Французский теннисист Жиль Симон, посеянный на турнире в Марселе (Франция) под шестым номером, пробился в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Хозяин кортов 15 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал Симон поспорит с победителем поединка Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Бенуа Пэр (Франция).
В 2018 году победителем турнира в Марселе стал россиянин Карен Хачанов. В финале он обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 3:6, 7:5. В этом году первая ракетка России в Марселе не выступает.
20 февраля 2019 года, среда. 22:40 МСК
Марсель. 2-й круг
Матч окончен
60
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
1 : 2
32
Жиль Симон
Ж. Симон
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|2
|3
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|4
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|6
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