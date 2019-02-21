Се Шувэй: перед началом этого сезона я решила, что нужно расслабиться

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, обыгравшая немку Анжелику Кербер в третьем круге турнира в Дубае со счётом 5:7, 6:4, 6:0, рассказала, с каким настроем подходила к этому сезону.



«Бывало так, что один год я проводила хорошо, а другой — не столь удачно. Перед началом этого сезона я решила, что нужно расслабиться, стараться не опускаться в рейтинге и просто бороться на корте. Сейчас я отлично себя чувствую. Я не оказываю давления на себя и просто наслаждаюсь игрой.

Всегда приятно видеть разные стили в туре. Никогда не хочется играть с одной и той же соперницей, которая либо исполняет резаные удары, либо просто мощно бьёт по мячу. Это скучно для болельщиков и для меня тоже", — цитирует Се Шувэй официальный сайт тура.

В четвертьфинале она сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.