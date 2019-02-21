Бенчич — о 6 матчболах Соболенко: команда верила в меня, а я уже нет

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал турнира в Дубае. В матче третьего круга она одолела Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). В третьем сете Белинда отыграла шесть матчболов.

«Если честно, в таких матчах не знаешь, что происходит на корте. Ты не думаешь о счёте. Когда у соперницы матчболы, ты уже на краю и не знаешь, как изменить ситуацию. Моя команда всегда верила в меня. Я рада этому, потому что сама в себя уже не верила. Просто счастлива, что спасла этот матч.

Выход в четвертьфинал очень много значит ля меня. На этом турнире я никогда далеко не проходила. Я в третий раз выступаю здесь. Раньше я не очень хорошо себя чувствовала в Дубае, потому что здесь пустыня, и мяч летит непредсказуемо. Играть здесь непросто", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Белинда поспорит с румынкой Симоной Халеп.

«Симона — чемпионка. Конечно, она играет не так, как Соболенко. Я посмотрю записи её игр, но сейчас хочу насладиться победой. Я не испытываю давления в матчах, а просто наслаждаюсь игрой», — сказала Бенчич.