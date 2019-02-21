Ф. Лопес: возвращение Федерера в Мадрид — это подарок для турнира

Директор турнира в Мадриде Фелисьяно Лопес прокомментировал информацию о том, что в этом году участие в соревнованиях в столице Испании примет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер.



«Федерер — один из лучших игроков всех времён, это не секрет. Мы очень рады, потому что его возвращение в Мадрид — это подарок для турнира и для всех болельщиков.

Роджер возвращается на грунт, где также сыграют Джокович и Надаль. Такое пропустить нельзя", — приводит слова Лопеса официальный сайт тура.

Турнир пройдёт с 3 по 12 мая. Федерер трижды выигрывал мадридский турнир – в 2006, 2009 и 2012 годах. В активе швейцарца 35 выигранных матчей на Mutua Madrid Open и 8 поражений.