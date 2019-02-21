Иснер: я навязал борьбу Лацко во многих геймах на приёме и очень этому рад

Американский теннисист Джон Иснер, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под вторым номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. Во втором круге он в двух партиях обыграл представителя Словакии Лукаша Лацко со счётом 6:4, 6:3.

«Это была отличная победа. Думаю, я всё комфортнее себя чувствую на этом покрытии, особенно в плане позиции на приёме. Я навязал борьбу Лацко во многих геймах на приёме и очень этому рад», — приводит слова Иснера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 651 215 Иснер поспорит с французом Адрианом Маннарино, получившим восьмой номер посева.

В 2018 году победителем турнира в Делрэй-Бич стал американец Фрэнсис Тиафо. В финале он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:1, 6:4.