Дельен: думаю, что теперь могу мечтать о топ-50

Боливийский теннисист Уго Дельен прокомментировал победу над испанцем Роберто Карбальес-Баэной во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 7:5, 6:4.



«Я мечтал о такой неделе. На предыдущих турнирах мне пришлось нелегко, я пытался пройти квалификацию в Кордове и Буэнос-Айресе, а теперь играю в четвертьфинале турнира ATP 500. В Боливии уже давно не было теннисиста, который выигрывает матчи, поэтому эта победа очень много значит для меня и моей страны. Я действительно счастлив и очень горжусь. Я никогда не думал, что мои соотечественники приедут в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть, как я играю. В этом году моей целью было попадание в топ-100, но теперь, думаю, могу мечтать о топ-50», — цитирует Дельена официальный сайт ATP.



Соперником Дельена по четвертьфиналу будет словенец Аляж Бедене.

Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала в Рио-де-Жанейро, действующий чемпион снялся