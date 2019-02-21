18-летний Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (WC) пробился в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в двух партиях обыграв чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.
Феликс 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с испанцем Хауме Мунаром.
Рио-де-Жанейро. Мужчины. Первый круг
Пабло Куэвас (Уругвая) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 6:1, 4:1, отказ Шварцмана.
Таро Дэниэл (Япония) — Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — 3:6, 6:3, 6:2.
Второй круг
Хауме Мунар (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:4).
Уго Дельен (Боливия, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:5, 6:4.
Аляж Бедене (Словения) — Тьяго Монтейро (Бразилия, WC) — 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|1
|1
|2
|3
|
|6
|3
|2
|
|3
|6
|6
|1
|2
|3
|
|6 6
|7
|6 4
|
|7 8
|5
|7 7
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4