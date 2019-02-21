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18-летний Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

18-летний Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Теннис / ATP

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (WC) пробился в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в двух партиях обыграв чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Феликс 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с испанцем Хауме Мунаром.

Рио-де-Жанейро. Мужчины. Первый круг
Пабло Куэвас (Уругвая) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 6:1, 4:1, отказ Шварцмана.
Таро Дэниэл (Япония) — Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — 3:6, 6:3, 6:2.

Второй круг
Хауме Мунар (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:4).
Уго Дельен (Боливия, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:5, 6:4.
Аляж Бедене (Словения) — Тьяго Монтейро (Бразилия, WC) — 6:3, 6:4.

21 февраля 2019 года, четверг. 02:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Кристьян Гарин
91
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
0 : 2
Феликс Оже-Альяссим
104
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
20 февраля 2019 года, среда. 22:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Пабло Куэвас
63
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
2 : 0
Rt
Диего Шварцман
19
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 4  
1 1  
           
20 февраля 2019 года, среда. 22:30 МСК
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
Матч окончен
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
1 : 2
Таро Дэниэл
73
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 3 2
3 6 6
           
21 февраля 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
62
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 : 2
Хауме Мунар
66
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
1 2 3
           
6 6 7 6 4
7 8 5 7 7
           
21 февраля 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Уго Дельен
113
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
0 : 0
Роберто Карбальес-Баэна
114
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
1 2 3
           
     
     
           
21 февраля 2019 года, четверг. 01:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
83
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
2 : 0
Тьяго Монтейро
126
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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