18-летний Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим (WC) пробился в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, в двух партиях обыграв чилийца Кристьяна Гарина со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Феликс 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим поспорит с испанцем Хауме Мунаром.

Рио-де-Жанейро. Мужчины. Первый круг

Пабло Куэвас (Уругвая) — Диего Шварцман (Аргентина, 4) — 6:1, 4:1, отказ Шварцмана.

Таро Дэниэл (Япония) — Тьяго Уайлд (Бразилия, WC) — 3:6, 6:3, 6:2.

Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:4).

Уго Дельен (Боливия, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 7:5, 6:4.

Аляж Бедене (Словения) — Тьяго Монтейро (Бразилия, WC) — 6:3, 6:4.