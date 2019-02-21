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Родина проиграла Бегу во втором круге турнира в Будапеште

Родина проиграла Бегу во втором круге турнира в Будапеште
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина во втором круге турнира в Будапеште проиграла румынке Ирине Бегу — 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Родина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 10.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Бегу поспорит с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия). Эта игра состоится сегодня.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову.

Соревнования в Будапеште завершатся 24 февраля.

21 февраля 2019 года, четверг. 16:20 МСК
Будапешт. 2-й круг
Матч окончен
Ирина Бегу
72
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
2 : 0
Евгения Родина
71
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
1 2 3
           
6 6  
2 3  
           
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