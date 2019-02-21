Родина проиграла Бегу во втором круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Евгения Родина во втором круге турнира в Будапеште проиграла румынке Ирине Бегу — 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Родина ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков из 10.



За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Бегу поспорит с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия). Эта игра состоится сегодня.



Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову.

Соревнования в Будапеште завершатся 24 февраля.