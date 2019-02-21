Се Шувэй: я допускала ошибки, но рада, что продолжала бороться до конца

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй прокомментировала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале турнира в Дубае со счётом 6:4, 1:6, 7:5. В третьем сете Се Шувэй уступала 1:5 и смогла выиграть 6 геймов подряд.



«Плишкова подаёт очень мощно. Она выполняет эйсы почти в каждом гейме. Отыграться было нелегко. Я сказала себе: „Если она не подаст эйс, то я постараюсь выполнить удар так мощно, чтобы она уже не пробила навылет в ответ“.

Во втором сете я сбавила обороты, это был не очень хороший знак. Я допускала ошибки, но рада, что продолжала пытаться и боролась до конца. В итоге это принесло результат, и я спасла матч", — приводит слова Се Шувэй официальный сайт тура.

За выход в финал Се Шувэй поспорит с ещё одной чешкой Петрой Квитовой. Турнир завершится 23 февраля.