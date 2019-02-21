Блинкова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Анна Бликова во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) в трёх партиях уступила восьмой сеяной соревнований чешке Маркете Вондроушовой — 6:7 (6:8), 6:3, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков из 17.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии 19-летняя представительница Чехии сыграет с румынкой Ириной Бегу, которая обыграла россиянку Евгению Родину.

Действующей победительницей турнира в Будапеште является бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк. В прошлогоднем финале она обыграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову со счётом 6:3, 3:6, 7:5.