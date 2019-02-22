Дель Потро в двух сетах обыграл Опелку во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.



Лидер посева 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Опелки 18 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований дель Потро поспорит с американцем Маккензи Маклональдом, который победил испанца Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 7:5, 6:4.



Действующий чемпион американец Фрэнсис Тиафо (3) не сумел защитить титул, в первом круге проиграв британцу Даниэлю Эвансу (Q) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 5:7.



Турнир завершится 24 февраля.

Дель Потро: я не очень хорошо себя чувствовал на корте, но пока это нормально