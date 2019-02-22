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Дель Потро в двух сетах обыграл Опелку во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Дель Потро в двух сетах обыграл Опелку во втором круге турнира в Делрэй-Бич
Теннис / ATP

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Лидер посева 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Опелки 18 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований дель Потро поспорит с американцем Маккензи Маклональдом, который победил испанца Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 7:5, 6:4.

Действующий чемпион американец Фрэнсис Тиафо (3) не сумел защитить титул, в первом круге проиграв британцу Даниэлю Эвансу (Q) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 5:7.

Турнир завершится 24 февраля.

22 февраля 2019 года, пятница. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Хуан-Мартин дель Потро
4
Аргентина
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
2 : 0
Райлли Опелка
56
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
22 февраля 2019 года, пятница. 02:05 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
Гильермо Гарсия-Лопес
101
Испания
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
0 : 2
Маккензи Макдональд
84
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
Дель Потро: я не очень хорошо себя чувствовал на корте, но пока это нормально
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