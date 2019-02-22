Дель Потро в двух сетах обыграл Опелку во втором круге турнира в Делрэй-Бич

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, посеянный на турнире в Делрэй-Бич (США) под первым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Лидер посева 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и взял 2 гейма на подаче соперника. На счету Опелки 18 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований дель Потро поспорит с американцем Маккензи Маклональдом, который победил испанца Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 7:5, 6:4.
Действующий чемпион американец Фрэнсис Тиафо (3) не сумел защитить титул, в первом круге проиграв британцу Даниэлю Эвансу (Q) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 5:7.
Турнир завершится 24 февраля.
22 февраля 2019 года, пятница. 04:00 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
4
Хуан-Мартин дель Потро
Х. дель Потро
2 : 0
56
Райлли Опелка
Р. Опелка
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
22 февраля 2019 года, пятница. 02:05 МСК
Делрэй-Бич. 2-й круг
Матч окончен
101
Гильермо Гарсия-Лопес
Г. Гарсия-Лопес
0 : 2
84
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
Дель Потро: я не очень хорошо себя чувствовал на корте, но пока это нормально