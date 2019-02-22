Рууд: турнир в Рио-де-Жанейро радует атмосферой и поддержкой болельщиков

Норвежец Каспер Рууд, одержавший победу над португальским теннисистом Жоау Соузой во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), отметил атмосферу, которая царит на трибунах, и поддержку болельщиков.

«Я всегда играю вдали от дома, но Рио очень радует меня. Мне нравится атмосфера, которая царит здесь. Здорово, когда болельщики так поддерживают.

У меня есть отличный шанс выйти в полуфинал турнира категории ATP 500. В предстоящем матче Джере, возможно, является фаворитом, но я показываю здесь хороший теннис и надеюсь снова сыграть успешно", – цитирует Рууда официальный сайт ATP.

В 2018 году титул в Рио-де-Жанейро завоевал аргентинец Диего Шварцман, переиграв испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:2, 6:3.