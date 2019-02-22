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Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, Соуза выбыл

Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, Соуза выбыл
Теннис / ATP

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в двух партиях обыграв представителя Аргентины Хуана-Игнасио Лондеро, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут.

Пабло 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Куэвас поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Рио-де-Жанейро. Мужчины. Второй круг
Ласло Джере (Сербия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:4, 6:2.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 3:6, 7:5, 6:3.
Каспер Рууд (Норвегия, Q) — Жоау Соуза (Португалия, 5) — 6:3, 3:6, 6:4.

22 февраля 2019 года, пятница. 01:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
69
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
0 : 2
Пабло Куэвас
63
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
21 февраля 2019 года, четверг. 22:40 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Ласло Джере
90
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
2 : 0
Таро Дэниэл
73
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
21 февраля 2019 года, четверг. 22:45 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Федерико Дельбонис
80
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
93
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 5 3
3 7 6
           
22 февраля 2019 года, пятница. 00:00 МСК
Рио-де-Жанейро. 2-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
135
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
2 : 1
Жоау Соуза
40
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
6 3 6
3 6 4
           
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