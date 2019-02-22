Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро, Соуза выбыл

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), в двух партиях обыграв представителя Аргентины Хуана-Игнасио Лондеро, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 7 минут.

Пабло 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал Куэвас поспорит с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Рио-де-Жанейро. Мужчины. Второй круг

Ласло Джере (Сербия) — Таро Дэниэл (Япония) — 6:4, 6:2.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 3:6, 7:5, 6:3.

Каспер Рууд (Норвегия, Q) — Жоау Соуза (Португалия, 5) — 6:3, 3:6, 6:4.