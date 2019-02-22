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Рублёв не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, уступив Кукушкину

Рублёв не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, уступив Кукушкину
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в полуфинал турнира категории АТР 250 в Марселе. В четвертьфинале Рублёв в двух сетах проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Рублёв 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Кукушкин подал 5 эйсов, избежал двойных ошибок и четырежды взял подачу соперника.

Кукушкин в третий раз обыграл Рублёва в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу Михаила.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Кукушкин в Марселе.

За выход в финал турнира категории АТР 250 в Марселе Кукушкин сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между немцем Маттиасом Бахингером (Q) и французом Уго Умбером (WC).

22 февраля 2019 года, пятница. 16:00 МСК
Марсель. 1/4 финала
Матч окончен
Андрей Рублёв
115
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
0 : 2
Михаил Кукушкин
50
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
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